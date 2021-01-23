姚本輝以往間中會在星期六休息，不過今次大賽當前，他當然亦不敢鬆懈。

今晨（23日）約七時左右，姚本輝一次過安排今次角逐大賽的三匹頂班馬「高大威猛」、「遨遊戰士」及「旌暉」，到機坪踱步圈輕抒步頭。

儘管只是慢工夫，但輝哥依然落足心機，仔細𥄫實三駒體態，全程倚欄觀看，相當重視。

今年各項短途大賽無一駒能夠獨霸，姚廐「遨遊戰士」及「旌暉」實力相當，如能勝出絕不意外。

至於「高大威猛」雖然要面對「金鎗六十」，不過經常接近之馬，名次更進一步亦絕對有可能。

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