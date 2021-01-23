《玄機解馬》第三季第21集將在周六（23日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

碧霞老師與好拍檔DMAN，繼續同大家講風水、畀心水。

牛年即將來臨，碧霞老師當然要同各位觀眾講解每月旺門生肖，仲要教埋大家點樣喺新一年催吉避凶。

今集碧霞老師同大家拆解人類偷食面相，猥瑣樣係咪一定鹹濕？

外表斯文嘅話，未必真係一定open？想知就要留意今集節目啦！

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（24日）沙田賽事心水馬，希望可以幫到大家贏錢過年。

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時勢艱難，有問題即管開聲！

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