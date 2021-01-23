公司騎師巴度於周日（24日）大賽日刑滿復出，手執不少惡馬。

其中，「自然力量」上仗在他胯下僅以馬鼻位之微屈居亞軍，今戰未嘗不可趁勇補中。

角逐第六場三班2000米的「自然力量」，上季以三歲之齡贏1800米難度甚高，跨季五場全部入三甲，表現忠心準繩。

今場抽得12檔起步，未知巴度有否擔心呢？

巴度說：「牠今場排12檔，我應該會留住跑。」

「練馬師已為馬兒做了不少準備工夫，牠上賽在我胯下跑沙田1800米只以馬鼻位之微飲恨跑第二，可謂有點不幸。」

「今場加程至2000米更合此駒發揮，希望可以勝回一仗。」

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