剛周三（20日）谷戰「超額認購」和「英明勇將」落班即勝，周日（24日）田戰共有五匹落班馬上陣，當中以東廐「加州更好」和「將耀」最可取，事關兩駒跑今戰班次皆不勝有位。

第一場四班1000米「加州更好」，今季七戰三班賽全負，上仗第五已見復蘇，過往四班兩戰獲一冠一季，落班可食頭糊。

第四場三班1400米「將耀」，在港兩戰三班賽獲一冠一亞，唯一頭馬便在千四米取得，落班即重遊舊路，有力再嚐贏馬滋味。

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