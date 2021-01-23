星期日（24日）田戰第七場1600米董事盃，莫雷拉將夥拍「夏威夷』上陣，力爭蟬聯此項賽事桂冠，然而今仗須面對準馬王「金鎗六十」。

雷神受訪時說：「在我心目中，『金鎗六十』可能是近年香港馬圈最優秀的佳駟，我必須要尊重這匹良駒。」

「『夏威夷』要擊敗前駒，非常困難。」

「『夏威夷』上季董事盃獲得冠軍，上場休賽八個月後復出，跑香港一哩錦標最終敗給頭馬『金鎗六十』得殿軍，表現已算不錯。」

「我希望『夏威夷』開氣後，今場可跑得更好。」

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