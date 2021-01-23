明午（24日）沙田跑日馬，「綠色」系資深馬主李榮翰家族出兩駒，「綠色勇駿」及「綠色有運」（同屬方廐）分別角逐第四場三班1400米及第九場二班1800米。

「綠色有運」馬主是李榮翰，「綠色勇駿」則由其子李嘉俊持有。

「綠色勇駿」來港至今未開齋，不時在陣上跑近。

上仗出爭田草1200米，直路一度勒避下仍跑第三，較剛周三（20日）贏谷草的「共創繽紛」更先過終點，水準不俗。

李榮翰受訪時說：「今次『綠色』系兩駒之中，我對『綠色勇駿』較有信心。」

「上仗其陣中際遇不太好，連番勒避下未盡發揮，十分欠運。」

「我希望此馬今仗可獲幸運之神眷顧，取位順利一點。」

「據方嘉柏透露，『綠色勇駿』近期狀態仍然不錯，我希望牠可勝回一仗。」

至於「綠色有運」，過往四次贏馬不是配莫雷拉，就是由潘頓策騎勝出的。

今仗由見習騎師陳嘉熙執韁，李榮翰表示：「『綠色有運』 是一匹比較難駕馭的馬，我覺得只有莫雷拉等大師傅的韁繩才可操控此馬。」

「今仗牠配見習生陳嘉熙，只能說盡力而為，屆時能否跑出水準，真要跑過至知。」

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