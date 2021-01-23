姚本輝從練以來訓練出多匹短途馬王級佳駟，雖然近年缺乏這類明星級好馬，但今季香港短途錦標仍可以憑九歲老馬「旌暉」取得亞軍，練馬功力足以搭夠。

明天（24日）上演的百週年紀念短途盃，姚本輝繼續派出「遨遊戰士」及「旌暉」作雙箭頭，一老一嫩狀態出色，絕對有力為練者再染指這項殊榮。

姚本輝說：「『遨遊戰士』以往跑短途賽事表現出色，前速之快足以令牠前領，不過今季似乎慢腳了多少，近仗早段都比較落後，直接影響爭勝機會。」

「有見及此，今次我在訓練此駒時花了更多心機，而馬兒日前跳草地，步頭亦更加輕爽。」

「今次難得抽到一檔好位，兼且有潘頓壓陣，希望能助此駒突圍而出。」

「至於「旌暉」已不用多介紹，絕對是一匹忠心好馬，本來早前打算讓牠角逐直路賽，不過最終放棄，集中火力應付今戰，狀態依然出色，期望繼續有好演出。」

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