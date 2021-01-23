今屆香港經典一哩賽參戰馬實力相當，不過由韋達訓練的「將王」暫時未見成績，預計會受到冷落。

不過練者依然相當重視，今晨（23日）更親自為這匹高分自購馬加課，絕對不容忽視。

六時許，韋達策騎「將王」到大圈快跳，早段速度平均，到直路上開始推騎加速，似有意藉今課省一省馬兒狀態。

韋達操罷「將王」後留守機坪，其後見到楊明綸立即捉住雞啄唔斷，內容肯定是圍繞「將王」今次出擊大計，狀甚認真。

雖然「將王」今仗勢成大冷，但見到韋達如此積極，你又會否輕視？

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