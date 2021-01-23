今午（23日）在新加坡克蘭芝馬場舉行十場賽事，目前當地榜首騎師馬雅日前已確定三月以公司騎師身份來港策騎，是日為這位巴西籍騎師在彼邦的告別戰。

馬雅在是日Full Book上陣，最終苦戰至第九場憑「偉大昆特」勝出克蘭芝A級賽，前八場他僅有「塔希」跑入一席亞軍。

而即將告別星洲而返回澳洲擔任練馬師的布隆，憑「焰火」及「黃金王國」起孖而回，成績不俗。

至於隸屬霍卡馬房的女見習騎師蕭寶慧，憑馬定賢馬房「急先鋒」跑獲一席亞軍，仍未能敲響從騎以來的勝鼓。

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