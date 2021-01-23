愛爾蘭種馬「盡歡騰」服役時贏馬途程雖止於一哩，但在港子嗣不少均具有長力。

其中三匹子嗣將會亮相周日（24日）沙田日賽，包括第二場四班1800米「御風超影」、「神州福星」，而第六場「神亮金剛」則跑三班2000米，皆有不俗爭勝機會。

列陣第二場丁廐五歲愛爾蘭馬「御風超影」，今季跑過七仗雖然全數落第，但多數角逐嫌短的一哩途程，馬匹無法施展最擅長的均速領放跑法，因此敗不足據。

如今此駒角逐田草1800米更合腳法，今場快馬不多，有望重新使用最擅長的放頭跑法，當屬同場的黑馬份子。

第六場葉楚航馬房旗下六歲澳洲馬「神亮金剛」，上季初跑田草2000米即贏，性能有保證。

上仗出戰田草1600米後上跑獲第五名，今次返回贏馬路程角逐，蘇銘倫繼續夥拍此駒上陣，有望敲響今季勝鼓。

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