騎師蘇銘倫將周日（24日）與「有理共想」故劍重逢，競逐百週年紀念短途盃（1200米），渴望能增添其在港的一級賽頭馬。

蘇銘倫表示：「我一直在等待，我知道我在香港國際賽事中有些座騎的爭勝機會不俗，可惜我最終無緣出賽。」

「人生有時難免會遇上阻滯，但我已收拾心情，放眼將來。我活在當下，感到非常快樂。」

蘇銘倫兩個多月前感染新型冠狀病毒，當時距離11月初於堅蘭舉行的育馬者盃賽馬日只有數天。

這位十屆法國冠軍騎師最終錯失「大利威」及「澳國勳章」兩匹頭馬。

該兩駒分別勝出獎金高達400萬美元（逾3,100萬港元）的育馬者盃草地大賽（2400米一級賽），以及獎金高達二百萬美元（逾1,550萬港元）的育馬者盃一哩大賽（2400米一級賽）。

之後，蘇銘倫於抵港後未能如期完成檢疫程序，因此無緣策騎「樸素無華」出賽，該駒其後勝出總獎金高達2,800萬港元的表香港盃（2000米一級賽）。

蘇銘倫曾先後在歐洲、日本、杜拜、加拿大、美國及香港攻下一級賽，能征慣戰的他面對逆境時仍保持積極。

他在港完成檢疫後至今策馬出賽共61次，其中25次跑入三甲，合共贏得七場頭馬。

蘇銘倫今戰策騎「有理共想」，是他自2019年夥拍「頌讚火星」攻下香港一哩錦標後，再次於香港舉行的一級賽中策馬上陣。

蘇銘倫說：「我策騎『有理共想』角逐前年的香港短途錦標及去年的百週年紀念短途盃，兩仗中均是伺機而動。牠在該兩仗中末段均衝刺良佳，可惜最後200米未能進一步加速。」

「牠需要在快步速下才能發揮實力，但我認為今仗陣容頗為勢均力敵。而『旺蝦王』戰績彪炳，應屬今仗的爭勝要角。」

「此駒今仗排檔有利，可惜牠向來慢閘，希望賽事步速夠快，確保牠於末段能以勁勢衝刺。」

「牠大前仗勝出二級賽精英碗時在外叠展開衝刺，於衝線時追過『錶之智能』（告東尼馬房）。倘若牠今仗能交出相若表現，我相信牠定能有不俗表現。」

蘇銘倫曾於2006年攻下香港打吡大賽，他認為快步速是「有理共想」施展強勁衝刺力的關鍵。

來自比利時的蘇銘倫續說：「然而，快步速就是取勝關鍵。若賽事步速不夠快，牠將無法發揮出最強衝刺，因此牠需要有領放馬於早段締造快步速。」

「在陣上，此駒於贏馬時從不帶離對手太遠勝出，而近季贏馬次數也不多，但除去眼罩後，牠跑來似乎更投入。」

「馬兒在晨操時向來表現不算突出，有點懶洋洋，但牠周四（21日）在草地快操的表現頗佳，走勢不俗，狀態勇銳。」

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