外號神蘇的蘇銘倫在剛周三（20日）憑「靚紫荊」勝出谷夜頭場後，一直輸到今午（24日）田戰第八場香港經典一哩賽。

他於該場賽事策騎次熱門「喜豐寶」（方廐）未有跑畢全程，且在賽後因身體不適退下火線。

「喜豐寶」於田草1600米跑至對面直路，似乎突然跛腳，在馬羣中急劇墮退至包尾位置，並被蘇銘倫收停，人馬均沒有完成賽事。

這位歐洲名將原於今午最後兩場分別主轡的「喜蓮騏星」（東廐）及「共同勝利」（呂廐），按馬會公佈皆已改由何澤堯策騎。

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