蔡約翰是董事盃日旺家，賽績傲視同儕。

連同今午（24日）於沙田馬場有馬贏在內，其馬房已連續七季同日贏馬無斷纜，當中近四季更至少兩捷，包括今次連中三元。

沙田馬場今午跑三場大賽，蔡約翰勝出其中兩場兼在經典一哩賽（四歲馬系列頭關1600米）包Q。

對於此賽頭馬「勁搏」上次熱倒而今場爆冷掄元，練者有以下解釋：

他說：「『勁搏』上仗休後復出，表現令人感到失望。」

「賽後我仔細檢視過牠，馬兒一切安好，健康沒有問題，近期我有安排牠試閘，提升其狀態。」

「我深信該駒今場能夠重拾勇銳，牠在香港經典一哩賽交出昔日水準，表現令我很開心。」

「牠上場表現一般，因為休賽三個月後復出首戰，或需要多點時間重拾比賽狀態。」

「牠往後將跑四歲馬系列次關1800米經典盃及尾關2000米打吡大賽。」

至於「勁搏」馬主鍾建書則表示：「『勁搏』上場表現令人失望，所以今場我對馬兒沒有太大信心。」

「賽前蔡約翰在沙圈只問了我一句，Do you believe me（你相信我嗎）？」

「我便回答蔡約翰，我當然信任你啦！」

「結果『勁搏』今場真是贏馬，練馬師的工夫真是高強。」

「賽後蔡約翰對我表示，『勁搏』上場落敗，全因馬兒曾三個月沒有跑，狀態初起，表現不能作準。」

「日前練者特意安排馬兒再試一課泥閘，省起狀態，以應付今場賽事。」

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