華籍練馬師呂健威今天（24日）再派遣鎮倉寶「金鎗六十」上場，出爭第七場三冠大賽頭關經典一哩賽（一級賽1600米） 。

在此之前，他先贏「勁力勇士」助威，兼再以頭馬為自己慶生。

第四場第三班1400米賽事，上次於元旦日贏1200米開齋的「勁力勇士」，配合贏馬拍檔何澤堯停賽期滿復出，人馬合作再下一城。

最近夜馬（20日）已連中三元的呂健威，於生日前後均有頭馬賀壽，練者於剛周五（22日）度過62歲生日。

呂健威說：「我看過『勁力勇士』在外地的賽績及觀察牠的跑法，是適合增程，所以今場我部署此馬由1200米增程跑1400米。」

「牠有一個不太好的問題，轉彎不太好，馬兒今場轉彎時，何澤堯成個人傾斜，這方面需要多多改善，若然馬兒可以改善這個毛病，牠仍有進步空間。」

「『勁力勇士』將會升上第二班，下場將會增程跑1600米，之後亦會跑經典盃（四歲馬系列次關，途程1800米），一步一步來，我認為牠當有一哩的氣量。」

第四場單Win及組合獨贏A2分別派81元及17元，二重彩派823元。

至於跑獲第二至四名為「總理」、「旗幟輝煌」與「白鷺飛翔」。

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