第六場第三班2000米，姚本輝馬房「自然力量」一連兩場跑1800米都以短距離飲恨，屈居亞軍。

「自然力量」上場排3檔，但巴度中段就洞悉到步速偏慢，怕入直路會「塞車」，寧願唔要內叠，一早走出外叠，直路果然能夠望空衝刺，可惜影相輸畀「快益善」（沈集成馬房），輸少少運氣。

既然上場蝕咁多腳程都差啲贏馬，「自然力量」今場增程角逐2000米，以上場嘅走勢，唔需要擔心呢匹四歲馬嘅氣量，今場續配巴度希望補中。

而且「自然力量」已報名參加今屆打吡，目前只評66分，起碼要升多十幾分先至有機會入選，每次上陣都要全力搶分。

據知「自然力量」今場負120磅，啱啱好係蘇銘倫（外號神蘇）嘅最低造磅，幕後曾有意邀請強手策騎，但呢位殿堂級騎師一早被葉楚航馬房嘜實卜定騎「神亮金剛」。

「神亮金剛」上季跑過2000米一擊即中，由潘頓建功贏馬，馬兒上場配蘇銘倫角逐1600米，後追勢甚勁得第五名，重返2000米贏馬路程會更好跑，難怪神蘇唔放手。

同場呂健威馬房「心常樂」都有意搵蘇銘倫呢位大紅人壓陣，上場出戰谷草1800米前已由佢快操過兩課，當時「心常樂」係後備一。

神蘇得知後，接咗同場其他座騎，點知馬兒補得出而臨時配上周俊樂，結果獲得殿軍，走勢明勢有進步，不過神蘇分身乏術，今場搵到田泰安披甲。

今場至少有三匹近績支持嘅牌面馬都同蘇銘倫扯上關係，可見佢嘅受歡迎程度有幾勁，如果肯延長客串期，對練馬師同馬主嚟講，絕對係好消息。

文：林湛穎

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