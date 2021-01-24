種馬「遙遠星空」子嗣在港大受歡迎，須知此系賽駒大多屬早熟短途快馬，相當適合本港作賽環境。

今午（24日）第一場四班1000米，沈集成馬房「知道再勝」在潘頓胯下以大熱門身份一出即勝，練者連續七個沙田賽事日錄得頭馬進賬。

繼「夢想成金」（羅廐）、「加州得迅」（東廐）及「楚霸王」（方廐）初出掄元後，「知道再勝」成為在港第四匹一出即勝的「遙遠星空」子嗣。

沈廐近五匹初出馬配潘頓跑四班直路賽，交出三冠一亞一第五，勝出率高達六成。

第一場單Win及組合獨贏A1分別派21及14元，二重彩派167元。

第二至四名順序為「寶貝兒」、「魅力星光」及「仙履奇遇」。

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