上年初內地曾提到海南要發展旅遊區，其中更提及速度賽馬，令不少傳媒炒熱內地是否有機會開放賽馬。

而上周二（19日）有一間機構突然在自己的官方微博提到，1月15日至17日中國馬術協會速度賽馬委員會第一次工作會議暨中國速度賽馬競賽規則修訂研討會，在海南三亞召開，更有初步共識，規則修改確定後，將會盡快頒布，並於2021年試行。

這一則報道一出頓時令不少人關注，可惜不足一天之後這個發文就被取消。

在過去二、三十年，不少人曾經嘗試在內地開辦賽馬，就如廣州和北京的地方都有試過，可惜最終都無疾而終。

在內地舉辦賽馬絕對不容易，若然更可參與博彩，這個肥豬肉人人都想分一杯羹，不過暫時這是遙不可及的事情，今次消息傳出，但又突被刪除，更可顯示目前這賽馬話題在內地仍要低調。

文：關志彬

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