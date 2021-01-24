馬會今日（24日）於沙田馬場馬匹亮相圈舉行特別儀式，歡送早前退役的冠軍級賽駒及兩屆香港馬王「美麗傳承」（現年八歲），該駒稍後會前往澳洲安享晚年。

馬主郭浩泉說: 「『美麗傳承』真是要離開香港，我們一家人真好唔捨得牠，目前我的心情如何，我都不知道點樣形容，既感動，又很感恩。」

「我們能夠養得如此好馬，覺得很有福氣，我們會好唔捨得牠。」

「一待疫情受控制後，我們一家人必定飛去澳洲Livings Legend牧場探望牠，至少每一至兩年一次。」

「很多外國人不太明白『美麗傳承』的中文意思，就是希望可以薪火相傳。」

我的爸爸熱愛賽馬，把這個運動傳承給我，我們渴望『美麗』系再出一些良駒。」

「最希望陸續有『美麗』系馬退役後，可以運去澳洲Living Legend牧場，與『美麗傳承』為鄰。」

郭浩泉續說：「『美麗傳承』帶給我們一家人許多美好的回憶，我十分感謝牠，很多人可能對牠最深刻的印象是贏香 港一哩錦標這些國際一級賽。」

「但對於我來說，感覺最深刻是牠曾輸了幾場，最後重振雄風，贏了女皇銀禧紀念的一場（去年2月16日），因為當時很多人都覺得牠已老了，但牠再次向外界展示出不放棄的精神，順利取勝。」

「另外，『美麗傳承』贏第十八場也很令我激動，總言之牠真是一匹不可多得的馬，我希望家族可以繼續引入一些好馬，傳承下去。」

「『美麗傳承』真是很有性格，牠平日霸氣十足，以為自己是王者，會咬人，性格很好勝。」

「曾經一段時間牠連場贏馬，在馬房只低下頭，沒有再咬人，可以看得出牠知道自己輸了，很唔開心。」

「後來牠再在女皇銀禧盃勝出頭馬，贏馬後我入馬房探望牠。」

「牠是大大力咬我，告訴我，牠已經回復霸氣，牠很可愛，很有性格，真是帶給我很好的回憶。」

「我祝福牠在澳洲開開心心，健健康康地享受退休的生活，希望疫情快過，我們一家人可以探一探這位好朋友。」

「對我來說，牠不是寵物，是好朋友，甚至是家人，我會很掛念牠。」

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