第九場二班1800米：「勇戰神駒」智利自購馬，今季初出谷草熱身竟輸晤遠，上場轉跑田草同程後上第五，走勢含蓄。

今仗（24日）再跑同程用雷神應想贏馬，捨難取易晤跑第八場經典一哩賽，贏今場加分爭跑四歲終極大賽打吡。

昨日（23日） 開飛12倍，5點落到7.8倍，現時5.4倍W，2.1倍P。有哂早飛，睇飛對辦，WP兼投。

「超級綠洲」今仗有幸排到好位兼用後勁王彭國年，千析唔好睇小。

昨日開飛50倍，5點落到16倍，現時9.5倍W，2.5倍P。有些少墊底飛，今場有冷味。

「喜蓮騏星」上場跑同程後上第四有番走勢，今仗再跑同程加強配搭用蘇銘倫，應可發揮到最強後勁。

昨日開飛只得5.3倍明顯有飛，3點一度落到3.3倍大熱，5點稍回上4.8倍，現時9.1倍W，3.5倍P。明顯有墊底飛，今仗必跑俾你睇。

「天池怪俠」喺二班跑往往好似唔夠班，但實際跑落絕對夠，上場跑同程第二唔失禮。今仗續配旺人賀銘年又排到好位，贏唔到都可能入到位置。

昨日開飛34倍，5點落到12倍，現時7.8倍W，2.3倍P。早飛都有但唔多，入三甲應該得嘅！

提供：11勇戰神駒、1喜蓮騏星、3超級綠洲、12天池怪俠

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