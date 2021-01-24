「金鎗六十」馬主陳家樑說：「『金鎗六十』今場贏得很驚險，末段與『川河尊駒』力鬥，睇得我十分緊張，好彩前駒順利贏馬。」

「賽後何澤堯透露，馬兒馬鞍滑移。」

「威哥對我表示，『金鎗六十』下場將會跑2000米香港金盃，可能以三冠長途馬王作為目標，一切要看馬匹的進度。」

「金鎗六十」目前在港累積15場頭馬，而傳奇馬王「精英大師」及「美麗傳承」在港均取得18場頭馬，未知『金鎗六十』的目標是否挑戰後兩駒的紀錄呢？

陳家樑說：「順其自然，一切要看『金鎗六十』的進度，絕不會壓迫牠，最緊要是馬兒健康良好。」

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