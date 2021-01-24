第三場四班1400米：「富存大師」上場贏同程姿態輕鬆，贏馬時間快屬高水凖，今場再跑同程用何澤堯。

昨日（23日）開飛2.6倍大熱，5點回上4.8倍，現時3倍W，1.5倍P大熱。早飛勁，反映有信心連捷。

「駿益善」上場跑同程能夠贏到「真勝者」絕不簡單，今仗再跑同程雖然加咗磅兼排大外檔，但都不能輕視。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時11倍W，3.4倍P。睇飛唔勁，但馬有級數兼今場有賠率，抵買要預佢一票。

「叻叻精彩」上場跑同程蘇銘倫騎，前段放得過快，所以末段無以為計係正常結果，但試馬味濃，今仗再跑同程用徒弟周俊樂只負111磅有力偷襲。

昨日開飛26倍，5點22倍，現時10倍W，3.5倍P。有早餐飛呀，今場贏晒唔出奇。

「將俠」上場跑同程排外檔起步被迫留後跑，結果後上不及第三，今仗再跑排到好位應會好跑。

昨日開飛4.7倍，5點落到3.4倍大熱，現時3.3倍W，1.5倍P。早餐飛好重，好大信心要開齋交代，不過就熱咗啲。

提供：5富存大師、4駿益善、14叻叻精彩、7將俠

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