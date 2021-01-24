第六場三班2000米：睇昨日（23日）隔夜飛就知係亂局一場，「自然力量」今季大熟大勇，四班贏完跑兩場三班差啲贏埋，今仗（24日）增程跑2000米理應更合適。

昨日開飛6.5倍，5點回上10倍，現時落番6.8倍W，2.5倍P，有墊底飛，雖然今仗排位比較外，只要騎師做好留放，入三甲應無問題。

「心常樂」前仗跑田草1800米放頭跑走光，上仗轉跑谷草跑第四漫不經意。

今仗重跑田草強配田泰安應係出擊之時。昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時落到7.5倍W，2.9倍P。

早餐W飛有，相信臨場會有飛落，點都要預佢一票。

「興惑」上場四班跑同程第二，加分後今仗跑三班同程，但比上場少負17磅兼排到好位，應會相當好跑。

昨日開飛13倍，5點企住13倍，現時13倍W，4.5倍P。見有早飛支持，現時十多倍係相當抵買。

「水箭龜」重跑贏馬路程兼用贏馬拍擋潘頓，又係時候博馬。

昨日開飛20倍，5點落到12倍，現時回上15倍W，3.9倍P。難得潘頓騎都有分頭當然要吼實！

提供：12自然力量、4心常樂、14興惑、6水箭龜

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