蔡約翰馬房「旺蝦王」今午（24日）第七度向一級賽發起衝擊，終於在莫雷拉胯下捧走百週年紀念短途盃。

「旺蝦王」馬主劉錫康說：「『旺蝦王』今天終於在一級賽贏馬，坦白講，其實我應該牠一早應該贏到一級賽，可惜常常欠運。」

「例如上場香港短途錦標，我覺得愛駒輸得有點莫名其妙，馬兒沿途被其他馬受阻，影響發揮。」

「今天賽前，莫雷拉在沙圈第一句對我說『我今次唔會再走入內欄了』，結果馬兒今場在雷神胯下轉彎後即拉出外面衝，我已經覺得牠今場應該有機會贏馬，很開心牠今場終於贏出一級賽。」

「雷神賽後對我表示今天場地很硬，『旺蝦王』取位順利，跑出應有的水準。」

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