沙田馬場今日（24日）舉行十場草地賽事，形勢頗為緊湊。

第二場「彩虹之光」上賽檔位問題縮到最後，仲要被頂出十幾疊兜大彎入直路，不過尾段爆得起，逢馬過馬跑第四。

走咗光再強配蘇銘倫，仲抽埋1檔，照計Q位好穩。

「自然君子」馬弗連場入位，莫雷拉騎應該信得過，搏單Q。

第四場「將耀」兩次角逐三班賽非冠即亞，今仗用彭國年相當適合其居中後上跑法，有權爭勝。

「白鷺飛翔」上仗跑田草1600米衝刺略顯均速，縮程跑本身曾經兩次贏馬的1400米表現隨時更好。

第六場「威力飛馳」上場排五檔都留到最後跑，入直路唔走出面，走入面揀正個死位，到拉士200米先望到空。

不過畀前面對手走甩咗，衝到最快末段都冇用，由贏變輸肯定輸得唔冧，史卓豐有得再騎一定打醒精神，揸做Q膽。

「自然力量」準到冇朋友，升班都連場入Q；「心常樂」上場表現大進，換田泰安仲硬淨啲，兩隻都啱晒拖腳。

今期《蘋果》推介

第二場 7自然君子 8彩虹之光 Q

第四場 3將耀 6白鷺飛翔 Q

第六場 9威力飛馳 拖 4心常樂 12自然力量 Q

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