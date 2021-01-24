對上三季的三冠長短途首關安排同日舉行，蔡約翰均交出捧盃兼起孖佳績。

今季同日賽事（24日），這一位11屆香港冠軍練馬師複製勝利軌跡，先憑「旺蝦王」勇奪百週年紀念短途盃（一級賽1200米），繼而在另一項大賽第八場經典一哩賽（四歲馬1600米），以一對參戰「勁搏」及「幸運快車」包Q而返。

「勁搏」上場（10日）久休復出配莫雷拉只跑得第11名，與之前三連勝表現有異，今場改由冷門騎師薛恩出策，即換來23倍分頭，結果「勁搏」交回贏馬時的凌厲後勁，力挫一眾同齡對手。

蔡約翰繼「首飾太陽」、「當家精選」（均已退役）之後，第三度高舉經典一哩賽獎盃。

而練者今戰起孖後，以33場頭馬超越羅富全，升上練馬師榜次席，暫時落後榜首方嘉柏六Win。

至於薛恩冷手執個熱煎堆，本身雖於近期試閘甩底，失卻「當家猴王」出爭百週年紀念短途盃帥印，但憑「勁搏」在港首勝大賽。

同場次熱門馬「喜豐寶」（方嘉柏馬房）跑至半程急速墮退，其後更拉停未能跑畢全程。

第八場單Win及組合獨贏A3分別派233元及36.5元，二重彩派2,763元。

跑獲第三、四名馬匹為「飛輪閃耀」與「錶之未來」。

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