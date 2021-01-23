馬場上沒有永遠嘅敵人，呢句話套落嘅練馬師韋達同騎師蘇銘倫身上就最啱。

話說佢哋本月初合作「玖寶」贏G3一月盃，賽後韋達大爆當年做騎師時，同蘇銘倫有過芥蒂，不過事過境遷，現時二人崗位不同，又攜手合作贏馬，當然一Win泯恩仇，韋達仲讚神蘇專業同騎功好㖭！

今期（24日）佢哋又再度合作，第二場「彩虹之光」不妨留意。

呢匹四歲質新馬跑咗三場，上場1600米排13檔，都閃閃身追個第四，查番血統佢媽媽贏過1904米，相信有長力遺傳。

「彩虹之光」今仗增程跑1800米有好冇壞，仲移入一檔起步，條件夾到正，又係時候睇神蘇（蘇銘倫）表演。

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