莫雷拉在今午（24日）第三場四班1400米賽事，棄騎上仗由他勝出的「富存大師」（呂廐）而選騎「將俠」（東廐），結果證明雷神的選擇正確。

身價600萬的本地拍賣馬「將俠」自第一檔出閘後沿途跟守第四、五位，終點前力拒新勝馬「駿益善」（沈廐）來犯成功開齋。

「將俠」三次角逐田草1400米獲冠亞季各一，反而跑1600米則大敗而回，可見馬有馬性。

踏入2021年告東尼馬房三場田草頭馬「加州雷電」、「電路三號」（1日）以及「將俠」（24日），全數由雷神執韁。

第三場單Win及組合獨贏A1分別派42及19.5元，二重彩派312元。

第三、四名順序為「叻叻精彩」及「富存大師」。

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