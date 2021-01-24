今日大賽日莫雷拉及潘頓在頭尾場均有實力馬，因此可作投注重心。

頭場四班1000米，「仙履奇遇」至今仍未開勝門有點始料不及，埋門在從化試直路閘跟順後衝刺甚強，故此今仗轉戰直路賽絕非無的放矢，未交代馬鬥志堅值得信賴。

「知道再勝」雖然曾退出但復課操練算正常，以其之前在田草、田泥及谷草的大閘均名列前茅，可見有操好才出之意，有力一出即勝。

尾場三班1200米，「包裝太保」及「好眼光」雖齊排外檔，但兩駒均試過在直路上取大外檔後上輕勝，可見實力甚強。

今場「包裝太保」大可跟在「好眼光」之後角逐有假想敵較易發揮，兩駒如無特別意外可望在三甲中佔兩席。

不過羅富全馬房初出馬「志力同心」在澳洲服役時，於三級賽考菲爾德堅尼預賽僅以一個多馬位不敵一級賽澳洲堅尼冠軍Alligator Blood，實力雄厚。

「志力同心」在港三課試閘走勢出色，因此隨時成為兩大明星馬的最強對手，可作冷膽一試。

《蘋果馬經》貼士

第一場 2仙履奇遇 8知道再勝 Q

第十場 1志力同心 拖 3包裝太保 7好眼光 Q

連贏過關二串三 共投注50元

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