自從性格巨星「巴基之星」在港退役之後，馬主丁志強一家已很久未嘗拉頭馬滋味，今日（24日）「巴基」系終於再現身凱旋門，為丁家帶來喜悅。

六歲拍賣馬「巴基之友」（蘇偉賢馬房）自2018年尾贏馬後便進入低潮，期間更數度轉換馬房，今日於第二場四班1800米賽事，表現突然回勇，爆出33倍冷Win獲久違的勝利。

馬主丁嘉林說：「『巴基之友』今場在沙田1800米贏馬，坦白講我真是沒有信心，因為牠本身有喘鳴底子，喉嚨有事，要跑1800米真是很困難。

「賽前我有把自己的疑慮告訴練馬師蘇偉賢，練者對我表示Don’t worry，Leave it to me（別擔心，交給我吧）。」

「我們一家人當然信任練馬師，便沒有過問，牠今場真的在沙田1800米贏馬，真是要一讚練馬師的巧妙部署。」

「我和父親（丁志強）已有一年多沒有見面，因為疫情的關係，父親身在澳門，他的年紀已大，如果回港需要隔離一段長時間，比較辛苦，我很掛念爸爸呢。」

「『巴基之友』今場取勝，我會立即通知爸爸，與他分享喜悅。」

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