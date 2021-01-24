呂健威馬房準馬王「金鎗六十」季內首四戰皆以狂風掃落葉姿態輕取對手，然而牠今午（24日）角逐董事盃則遭遇對手強而有力的挑戰。

方嘉柏馬房八歲老黃忠「川河尊駒」在田泰安胯下一度出頭，不過「金鎗六十」還是在終點前以頭位之差超越前駒，繼香港一哩錦標後再度於一級賽揚威。

被馬主陳家樑譽為香港人的馬的「金鎗六十」競賽生涯16戰15勝，並錄得跨季12連捷，當中六場為級際賽（G1、G2、G3各兩場）。

「金鎗六十」捧走董事盃後將會獲得640萬元獎金，這匹五歲佳駟競賽生涯總獎金已迫近6,000萬元。

呂健威說：「『金鎗六十』今場被『川河尊駒』挑戰，我都很擔心。」

「今場步速不快，令牠跑得比較吃力，牠下場將增程跑2000米香港金盃。」

「我很幸運可以訓練此馬，牠帶給我很多美好的東西。」

「至於廐侶『幸福笑容』上季非常懶惰，今場肯跟馬群，表現比上場有進步。」

何澤堯說：「『金鎗六十』今場贏得很驚險，步速很慢，令我需要有一段時間去穩定走勢。」

「在最後300米馬鞍滑移，好彩此馬真是好馬，可以克服意外帶來的困難，順利取勝。」

第七場單Ｗin及組合獨贏A1均派12元，勝出練馬師B1派11.5元，二重彩派51元。

第二至四名順序為「川河尊駒」、「嘉應之星」及「夏威夷」。

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