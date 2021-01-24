今天（24日）跑三冠馬王及四歲馬三冠首關，加上又有百週年紀念短途盃一級賽舉行，大賽日子蘇偉賢馬房先發制人，於頭兩場分別取得一冠一亞成績。

繼第一場直路賽憑「寶貝兒」入Q之後，賢廐在緊接的第二場第四班1800米賽事，再以「巴基之友」出擊，此駒臨場雖屬33倍的冷門，但跑來卻虎虎有威，沿途跟守好位之下，直路上透出便輕鬆以兩馬位之先擊退對手，取得自2018年12月以來首場頭馬。

同場跑第二至四名全屬冷門馬匹，丁冠豪馬房「御風超影」以39倍殺入Q位，連贏位派彩高達5,706元，二重彩更派到12,201元。

而18倍的「翡翠綠」（苗禮德馬房）及12倍「老表醒」（葉楚航馬房）分列季殿，是場冷門迭生，四重彩派彩逾227萬元。

至於大熱門「自然君子」（方嘉柏馬房）在莫雷拉胯下只跑得第五名。

蘇偉賢說：「我很高興為『巴基』系馬主丁志強一家人贏馬，此馬雖然有喘鳴症，經悉心照料下馬兒健康已回穩。」

「牠上場在沙田1600米已跑得很接近，當時牠未夠Fit，拼後狀態更勇銳，希望牠今場贏馬後，可以增磅成功。」

「牠不是大隻馬，拼後如果沒有減磅，而且可以增磅的話，當可增強牠的戰鬥力。我覺得彭國年的韁繩很好，我希望有更多練馬師願意支持他。」

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