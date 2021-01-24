第十場第三班1200米：牌面睇就應係「包裝太保」單挑「好眼光」之局。

「包裝太保」初出即以超班姿態贏同程，上場再跑覺得騎師有點托大。

昨日開飛13倍，5點落到7.9倍，現時7.1倍W，3倍P。睇飛好似脅於強敵！我睇臨場必會落飛一鬥，投注獨贏捧呢隻。

「好眼光」話咁快已兩捷，今仗又係隔兩星期再跑點解咁急？

昨日開飛3.8倍W，5點輕輕再落到2.8倍，現時進一步落到2倍W，1.2倍P。睇飛贏哂，跑落就晤知，今仗排位較差要考驗，賠率太熱就要三思！

「共同勝利」上場贏得算輕鬆，今仗雖然要加磅，但依然有力一爭。

昨日開飛14倍，5點輕輕落到9.6倍，現時10倍W，3倍P。有早餐飛但晤算多，不過現時呢個賠率係抵買嘅。

「帝豪寶寶」上場居然以全場最快未段衝入第四名，表現復蘇。今仗再戰同程，賽前有試閘，備戰積極。

昨日開飛只6.6倍早飛到位，5點回上11倍，現時14倍W，3.1倍P。早餐墊底飛有，此場最佳半冷。

提供：3包裝太保、2共同勝利、4帝豪寶寶、7好眼光

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