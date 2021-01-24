第二場四班1800米：「彩虹之光」上場跑田草1600米156倍後上第四走晒光，今仗增程跑1800米強配蘇銘倫。

昨日（23日）開飛6.8倍，5點落到4.5倍，現時再落到3.3倍W，1.6倍P。早飛明顯有，但由上場大冷變大熱，呢個寶尾我唔跟。

「緻寶駒」上場初跑田草2000米，直路出頭發難，可惜埋門被頭二馬過只得第三，今仗跑返贏馬路程1800米排好位。

昨日開飛29倍冷到唔似真，5點調整落到11倍，現時14倍W，3.5倍P。有些少墊底飛，今仗形勢好跑，此場最佳半冷。

「翡翠綠」上場初跑泥地1800米入位，證明有長力，今仗跑田草1800米料可應付。

昨日開飛18倍，5點落到14倍，現時15倍W，5.4倍P。又係有早飛支持但唔多，不過有賠率都可預佢一票。

「神州福星」今場重返今季唯一上名路程田草1800米，兼重配贏馬拍擋潘頓。

昨日開飛9.8倍，5點輕輕落到7.3倍，現時6.5倍W，2.9倍P。有墊底飛，今場用潘頓必有所圖。

提供：1緻寶駒、11神州福星、2翡翠綠、7自然君子

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