第七場國際一級賽1600米：如無意外錦標都應係「金鎗六十」囊中物，今場（24日）雖然有兩匹新對手，但應該都阻唔到「金鎗六十」贏馬。

昨日（23日）開飛1倍，5點都依然係1倍，現時1.1倍W，1倍P。都唔需要睇飛，都應係佢贏。

如果要搵腳買單Q，就一定係揀「跳出香港」，今場季內初出，體力比同場其他對手好，上季初出又係贏同程，希望今場可畀到啲壓力「金鎗六十」。

昨日開飛34倍，5點調整番落到17倍，現時14倍W，3.1倍P。都有早飛支持，尤其係位置飛。現時1、5呢條連贏位有5.3倍係算抵買。

「幸福笑容」係今場另一匹季內初出馬，又係賺晒體力，上季初出又係贏1600米，今場雖然要面對全港最好一哩馬，但勝在體力有優勢。

昨日開飛7.5倍係次熱真係估晤到，5點回上27倍，現時41倍W，5.7倍P。唔需要介意咁好分，博佢入位咩賠率都可以。

「夏威夷」上仗季內初出即跑國際賽，第四名過終點可以收貨，今仗應會有更接近表現。

昨日開飛29倍，5點落到17倍，現時10倍W，1.8倍P。又係喺體力上有着數，三甲都穩。

提供：1金鎗六十、5跳出香港、3夏威夷、7幸福笑容

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