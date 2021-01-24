「錶」系馬主楊建文近年養唔少馬，佢同屋企人加埋現役有六駒，今期賽事（24日）就叫三飛。

當中「錶之智能」同「錶之未來」分別跑第五場百年紀念短途盃及第八場經典一哩賽，有機會捧盃威威。

不過同日第三場還有一匹「錶之智慧」，雖然呢匹馬季內四戰無表現，但大家唔好以為佢出來陪襯。

此駒早前轉去蘇保羅馬房，試過一課1200米泥閘，對住「川河尊駒」、「跳出香港」（均屬方嘉柏馬房）、「金鎗六十」（呂健威馬房）等香港頂尖好馬都冇脫節，這番出試「馬王閘」表現，明顯有進步。

過往「錶」系同蘇合作關係唔錯，如今再續前緣，相信練者一定盡快向幕後交代。

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