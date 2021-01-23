身為一名玄學家，每當客人一坐下來的時候，最關心的問題便是「有冇運行」？

「一命二運三風水」，每一位客人無論出身高低、貧窮富裕，均希望自己能盡快「行運」。

「何人此人漸漸榮，顴如朱色眼如星」，當一個人開始行運的時候，顴骨的氣色會變得明潤、有光澤，而眼睛亦會黑白分明有神采，就像星星一樣。

若有天起床發現自己的面相，符合以上的條件，筆者在此恭喜你，因為你一定有運行！

當然不是每一個人都能在晚年前就有運行的，筆者為客人算八字時，常常都遇到有些客人晚年才「有運行」，甚至最誇張的一位客人在八十五歲後才行運。

今期財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的紅磡、土瓜灣及尖沙咀；新界區的青衣、荃灣、葵涌均屬該區財位。

第八場經典一哩賽「飛輪閃耀」以四歲馬身份來港服役，初出便在二班賽上名跑第三，難度相當高，上仗更補中奪得冠軍。

上仗這匹沈廐四歲精英在前中段位置蝕了慢步速，出彎時沒有位置上前，形勢相當不利，但在最後200幾米的直路跑出最快時間，跑贏「電路三號」，可見評分上仍有上升空間，因此「飛輪閃耀」有望奪得四歲系列賽首關。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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