2021年中東馬壇盛事沙特盃賽馬日，將於2月19、20日星期五、六，在King Abdulaziz馬場進行。

其中，首天賽事將舉行國際騎師挑戰賽（International Jockeys’ Challenge）。

賽事將有七男（包含兩位以沙特阿拉伯為策騎基地的騎師）七女，合共14位騎師進行四關比拼。

沙特盃官網目前已公佈其中七位參賽騎師，最新加入的為日本人氣女將藤田菜七子及法國好手布達德，後者於去年摘下12項一級賽冠軍。

另外五位已落實參賽的騎師包括上屆得主瑞士女將Sibylle Vogt、全球目前贏馬最多騎師巴西籍59歲老將Jorge Ricardo、意大利籍女騎師Jessica Marcialis、來自西班牙的Nieves Garcia，以及阿根廷27歲女將Maria Lujan Asconiga。

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