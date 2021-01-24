隨着「爭分奪秒」與「紅衣醒神」相繼退役，本地短途精英陷入群龍無首局面，今屆香港短途錦標更被日本代表「野田重擊」摘下。

今午（24日）第五場國際一級賽1200米百週年紀念短途盃，11匹參賽馬無一駒曾於一級賽揚威。

最終綽號「灰蝦」的「旺蝦王」（蔡廐）在莫雷拉胯下輕鬆掄元，第七度挑戰一級賽終一償夙願，並替馬主劉錫康繼「靚蝦王」（已退役）後再度養有G1冠軍。

蔡約翰憑「翩翩」（2018年）、「爭分奪秒」（2019及2020年）及「旺蝦王」（2021年），連續四年百週年紀念短途盃，至於鞍上人雷神為近三年頭馬的鞍上人。

至於羅富全馬房「日日精彩」影相後不敵「帝豪福星」跑獲季軍，未能與師傅蔡約翰旗下「旺蝦王」串成灰馬Q。

莫雷拉說：「我一定要讚賞練馬師蔡約翰和他的馬房團隊。」

「『旺蝦王』健康曾經受嚴重挫折，患上絞腸痧，經過練者及他的手足悉心照料下，馬兒的健康已保持穩定，而且重拾光輝。」

「牠可以在港取得12場頭馬，7場位置，忠心準繩得可愛，蔡約翰居功至偉。」

「『旺蝦王』過往多次跑得出色的表現，可惜有時際遇不太好，或遇到更強的對手，才未能在一級賽交出頭馬。」

「牠在陣上表現專業，我很開心可以夥拍牠勝出一級賽。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派21.5及16.5元，勝出練馬師B4派14.5元，二重彩派570元。

第二至四名順序為「帝豪福星」、「日日精彩」及「遨遊戰士」。

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