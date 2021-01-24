第一場四班1000米：「知道再勝」上場初出大熱最後退出咗，今場再出又係大熱。

昨日（23日）開飛4.3倍，5點落到2.9倍，現時2.7倍W，1.7倍P。早飛好重，睇飛反映自視好高可一出即勝。

「魅力星光」已連續兩場跑田草1000米入位，今場相隔兩星期原裝配搭再跑同程。

昨日開飛8.4倍，5點輕輕落7.8倍，現時7.9倍W，1.8倍P。有墊底飛，今場形勢依然唔錯，可繼續捧場。

「皇龍帝國」初出，賽前三試大閘，作戰狀態不斷提升，昨日開飛57倍，5點落到28倍，現時26倍W，5.9倍P。

有些少早飛，現時有呢個賠率抵買，最佳冷品。

「加州更好」今季已跑六次輸晒，由71分減到今場60分今場可跑四班。

上場跑泥地1200米明顯就想減分，但最後居然跑第五表現唔錯，今仗落班強配蘇銘倫應係出擊之時。

昨日開飛6.7倍，5點落到4.5倍，現時再落到3.9倍W，1.6倍P。早餐飛好勁，反映信心十足，要兼顧。

提供：8知道再勝、13魅力星光、1加州更好、4皇龍帝國

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