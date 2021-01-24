沈集成馬房近期於沙田賽事氣勢如虹，今午（24日）第一場四班1000米，沈廐憑三歲澳洲自購新馬「知道再勝」先拔頭籌。

「知道再勝」曾報名去年12月20日同程賽事，然而賽前因發燒退出，沈集成賽後接受訪問亦有談及相關問題。

沈集成說：「早前不單止是我的馬房，沙田亦有其他不少倉口的馬都受過濾性病毒的影響，『知道再勝』是其中一匹。」

「原本此駒報爭去年12月20日一場沙田賽事，但賽前輕微發燒，大約（華氏）100.9至101度，情況並不嚴重。」

「但由於牠是質新馬，而且潛質優秀，我一定要愛惜牠，因此退出比賽。」

「馬會獸醫開了一些藥物給『知道再勝』，馬兒停課了四至五天，然後才復課。」

「今場賽前狀態只有七成，同場對手不算強橫，『知道再勝』本身有質素，雖然狀態未十足，仍可一出即勝。」

「『知道再勝』是早熟馬，體型龐大，賽後潘頓對我表示馬兒仍有再進步空間，希望牠可以扶搖直上。」

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