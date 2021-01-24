今午（24日）田草十場賽事在A加3跑道舉行，共有百週年紀念短途盃及董事盃兩項一級賽舉行，並有四歲系列首關經典一哩賽，戲碼豐富。

馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.72，第六場賽事完畢後將進行壓地。

睇番上季1月19日董事盃賽日，亦係安排在A加3欄作賽，當日一至四檔包辦逾半頭馬，九檔或以外無一能勝。

不論是前領之「誰與爭鋒」及「劍追風」，抑或居中後上如「環翠戰士」及「天外天」等，都係在彎位守貼欄或二疊位置，走外疊轉彎未必蝕得起。

今戰列陣馬中，第四場蔡廐「至尊高陞」三次跑田草A加3欄非冠即亞，贏完等番同一移欄再跑，排三檔形勢有利，有機會再下一城。

另外，第六場苗廐「高瞻遠矚」是全場唯一贏過A加3欄2000米之參戰馬，憑較佳場地性能，可望繼續反彈勝出。

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