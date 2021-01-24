今天（24日）沙田跑馬，第六場第三班2000米賽前是公認的亂局。

這場由14駒角逐的長途賽，大熱門「自然力量」（姚本輝馬房）臨場獨贏賠率仍超過6倍。

賽果亦由一類冷門馬主宰大局，一對升班作戰的最大冧巴馬包括14號「興惑」（告東尼馬房）及13號「高瞻遠矚」（苗禮德馬房），都是10倍或以上半冷門，結果攜手包辦65倍連贏位。

此兩駒上次在去年12月26日田戰頭場四班同程已包Q，只是今場名次互掉，由「興惑」反勝「高瞻遠矚」。

「興惑」與「高瞻遠矚」鞍上人依次為蔡明紹、梁家俊，至於同場分別跑第三及第四的「威闖」（希斯馬房）、「全才」（韋達馬房），順序由華將潘明輝及周俊樂壓陣。

結果今場跑出全華班四重彩，派彩近28萬元。

第五場單Win及組合獨贏A2分別派141元及30元，二重彩派1,590元。

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