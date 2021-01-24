第五場國際一級賽1200米：「旺蝦王」例牌出親唔係大熱，就係次熱門就算上場係贏定輸。

上場國際賽大熱倒灶，今場又係大熱，昨日（23日）開飛1.5倍，5點1.8倍，現時2.2倍W，1.4倍P。W飛勁，但無位置飛，今仗唔穩！

「遨遊戰士」今場重配潘頓兼排到1檔起步，形勢相當好，昨日開飛17倍，5點落到10倍，現時再落到5.6倍W，2倍P。

WP票數越嚟越勁，信心顯現，今場可贏位兼投。

「有理共想」七歲馬今季有復蘇表現，上場國際賽後上第四僅輸四分三馬位有驚喜，今仗加強配搭用蘇銘倫。

昨日開飛13倍，5點大幅落到只得6.3倍，現時6.5倍W，1.9倍P。早餐飛好勁，反映好有信心。

今場快馬多，早段實快，有利呢匹後上馬，絕對有機後上贏馬。

「旌暉」9歲老馬，今季表現絕不比往季遜色，上場國際賽僅以半馬位飲恨未能奪冠，但表現好有説服力，今仗再戰一級賽。

昨日開飛14倍，5點13倍，現時10倍W，2.3倍P。有些少早飛，呢匹馬冷熱照去，不會保留，今仗依然要預佢一票。

提供：2遨遊戰士、4有理共想、3旌暉、1旺蝦王

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