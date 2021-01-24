蔡約翰憑「旺蝦王」勝出百週年紀念短途盃，成為此賽的四連霸，而「旺蝦王」則成功打開一級賽勝利之門。

此賽上三季的盟主均為蔡廐馬，分別為「翩翩」（2018年）及「爭分奪秒」（2019年和2020年）。

蔡約翰說：「『旺蝦王』過往一直與一級賽冠軍擦身而過，只因牠遇到更強的對手，如『爭分奪秒』。」

「『旺蝦王』是現役最出色的短途馬之一，牠之前曾因健康問題而做了手術，曾經缺陣過十個月，幸而牠從傷患的陰霾中走出來。」

「我很高興馬兒今季的健康已回穩，重展威力。」

「至於牠是否以速度系列次關1400米的女皇銀禧紀念盃為下場目標，我仍需要再三思考。」

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