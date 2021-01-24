第八場經典一哩賽1600米：「喜豐寶」初出輕勝田草1400米，上場小休後再跑，擺明狀態唔夠都只僅以半個馬位之差跑第三，就當係今場賽前熱身，今次（24日）排到好位會非常好跑。

昨日（23日）開飛30倍過於冷落，5點落番8.5倍就似樣，現時5倍W，2.4倍P。信心飛到位，乃今場WP首選。

「達心星」方廐另一匹實力馬，上場初次挑戰級際賽面對年長馬都入Q，表現夠班，今仗面對同年齡馬優勢顯現。

昨日開飛58倍當然不能作準，5點去番8.8倍正常番，現時落到3.1倍W，1.4倍P。早餐飛有，睇飛信心越嚟越強，要兼顧。

「飛輪閃耀」上場贏同程點到即止。賽後積極備戰為今仗，昨日開飛8.6倍，5點落到4倍呢注晤嘢小，現時7.2倍W，2.2倍P。

早飛票數相當勁，尤其係位置飛，唯一擔心係排位稍外，要睇騎師發揮！

唯一睇晤透係「天駟」，前仗於第三班贏同程好輕鬆，上場轉谷草增程跑1800米難度好高，但贏來好有說服力；今仗雖然面對挑戰，但排到好位，隨時爆畀你睇。

昨日開飛52倍，5點落到14倍，現時進一步落到10倍W，2.9倍P。

早飛嚟得好勁，睇飛唔似參與咁簡單，今場一定要預埋佢。

提供：3喜豐寶、6飛輪閃耀、1達心星、11天駟

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