泥地1800米一級賽飛馬世界盃在美國時間昨晚（23日）在灣流馬場順利完成，其中大熱門Knicks Go為韓國馬會擁有的馬匹，去年轉投Brad Cox馬房後未逢敵手。

Knicks Go今仗在騎師羅沙理奧胯下不負眾望，最終以2.75馬位之先輕勝，繼育馬者盃泥地一哩大賽後再度揚威一級賽。

Knicks Go與亞軍Jesus’ Team已將目標劍指將於下月20日的沙特盃，前駒練馬師Brad Cox指杜拜世界盃同場在考慮之列。

Knicks Go競賽生涯完結後將會到韓國配種，且看韓國日後能否藉此提升國內整體賽馬水準。

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