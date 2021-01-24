蔡約翰馬房踏入2021年後火力全開，攻勢一浪接一浪，截至今天（24日）沙田日馬賽事為止，此廐在一月份已錄得11場頭馬，連續三個賽日，錄得兩次中三元及一次起孖成績，再一次成為賽日主角。

今戰為蔡廐埋齋完成帽子戲法的三出三捷馬「好眼光」，於今日尾場第三班1200米賽事，再度輕鬆獲勝，助騎練莫雷拉及蔡約翰各自三捷。

雷神最後以40分成績，季內第20次勝出騎師王。

至於練者蔡約翰，正步步向榜首之位進發，而他經過今戰之後，共取得約1,453萬元，現已累積約5,836萬元總獎金，成為今季目前贏獎金最多的馬房，更勝練馬師榜排名首位的方嘉柏。

「好眼光」馬主譚榮根賽後說：「此駒今仗在三班作賽，排在12檔起步，賽前我都有一點擔心，幸好出閘後莫雷拉很快已把牠切入內欄，最後順利取勝。

「下仗『好眼光』應會在第二班作賽，我認為對這匹年輕馬更好，因為無需要負重磅上陣，我希望牠能夠健健康康、持續進步。」

第十場單Win及組合獨贏A1分別派18.5元及14元，二重彩派156元。

跑獲第二至四名馬匹依次為「發財寶」、「都柏名駒」及「二話不說」。

-----------------------------

時勢艱難，有問題即管開聲！

經濟環境陰晴不定，周轉困難亦是常事，邦民日本財務讓你安坐家中，貸款一樣可以輕輕鬆鬆到手，網上貸款即時初步批核⦿，星期日都照批★，用轉數快還可以即批即過數^，全新客戶成功貸款可享迎新現金獎高達HK$3,500▲，所以說，解決方法總比問題多！

立即申請 : https://bit.ly/2IEn0VN

推廣期由2020年12月1日至2021年1月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199