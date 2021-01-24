「皇龍」系馬主近年與徐雨石合作愉快，其中「皇龍大將」（已退役）在港摘下六捷，並於三級賽沙田銀瓶跑獲亞軍，成績不俗。

周日（24日）舉行十場沙田日賽，徐廐三歲澳洲自購新馬「皇龍帝國」初出跑第一場四班1000米，由田泰安執韁。

「皇龍帝國」父系Holy Roman Emperor屬知名種馬，為2006年愛爾蘭鳳凰錦標（1200米）及法國尚盧利加迪大賽（1400米）兩項兩歲馬一級賽盟主。

其在港同父馬有不少一級賽冠軍，包括前馬王「威爾頓」、一哩好手「美麗大師」，以及首匹在美國贏一級賽的香港馬「好好計」（均已退役）。

「皇龍帝國」母系Bokissa產下四匹已出賽子嗣中，其中三駒已交出頭馬，包括「樂多福」（已退役）曾於泥地1200米掄元。

「皇龍帝國」在港試閘三次均由田泰安執韁，1月12日試1200米泥閘後上追入季席，可見此駒進度踏入正軌。

從兩線血統顯示「皇龍帝國」屬於一匹中短途馬，如今跑直路賽相當適合，初出一役已有權一網打盡。

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