第四場三班1400米：「電子群星」今季演出比上季準繩，今場再跑同程排好位。

昨日（23日）開飛19倍，5點落到11倍，現時進一步大幅落飛落到只得7.3倍W，1.8倍P。WP早餐飛相當強勁，睇飛今場係必搏。

「至尊高陞」上場贏同程人馬出色，今場原裝配搭再跑。

昨日開飛5.2倍，5點5.7倍，現時6.9倍W，2.4倍P。有早餐飛嘅，今季只跑兩仗賺晒體力，今場一定要兼顧。

「勁力勇士」上場贏田草1200米表現出色，今仗增程跑1400米應無問題因外地贏過此程。

昨日開飛5.9倍，5點回上8.9倍，現時6.7倍W，3倍P。有些少早飛，不過呢匹馬落啲飛會跑得好啲。

「綠色勇駿」上場跑田草1200米，直路初段受阻，但最後都能以全場最快末段跑第三名，今仗增程初跑1400米。

昨日開飛7.5倍，5點7倍，現時9.6倍W，3.4倍P。早飛到位，入三甲應無問題。

提供：8至尊高陞、12綠色勇駿、2勁力勇士、1電子群星

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