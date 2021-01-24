今天（24日）沙田賽事日成為前列練馬師表演舞台，蔡約翰、告東尼及呂健威均成功起孖，前者更連捧百週年紀念短途盃及經典一哩賽兩項大賽。

第九場二班1800米，丁冠豪不讓上述名牌練馬師專美，旗下「飈驥」在史卓豐胯下後發先至，馬兒相隔七個半月重開勝門。

「飈驥」季內五戰皆墨並皆輸五馬位或以上，不過這匹六歲澳洲自購馬今仗初增程跑1800米即有脫胎換骨的表現。

「飈驥」幫助丁冠豪打破從練以來於田草1800米的齋缽，以往馬房在此程派馬20匹僅獲2亞18負成績。

丁冠豪說：「『飈驥』近期狀態一直都很弗，我觀察牠近幾場跑1400米及1600米，走勢不太強勁。」

「晨課所見，此馬的口勁已經收斂了，今場我便部署牠跑1800米，只是嘗試性質，我很高興馬兒可以順利取勝。」

「看來牠的口勁收斂後，跑長一點更適合，現階段再爭1400米至1600米已經嫌短了。」

「我會部署此馬繼續跑沙田賽事，因為沙田直路較長，有利牠追趕。」

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第二至四名順序為「快益善」、「天池怪俠」及「勇戰神駒」。

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